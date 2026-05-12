В думе Екатеринбурга одобрили передачу объектов культуры военным для мобилизации
Комиссия думы Екатеринбурга по муниципальной собственности поддержала проект решения мэра Алексея Орлова, который предполагает передачу военкоматам имущества городских учреждений культуры в безвозмездное пользование без проведения торгов для содействия в мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. Директор департамента администрации по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова призвала депутатов «не воспринимать это как то, что будет мобилизация».
«Это про разовые мероприятия в мирное время. Не надо это воспринимать как то, что военкоматы возьмут определенный метраж и буду там располагаться. Это будут какие-то сборы, собрания»,— заверила чиновница. Она добавила, что проект решения не предполагает передачу военным зданий театров, музеев, городского зоопарка и Парка Маяковского.
Заместитель директора департамента мэрии по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров отметил, что практика представления помещений городских учреждений в безвозмездное пользование «не нова». «Есть решение городской думы в преддверии чемпионата мира по футболу, когда представляли имущество автономной некоммерческой организации, которая организовывала этот чемпионат. Далее, в части имущественной поддержки НКО, осуществляющих деятельность в области культуры, искусства, просвещения, образования, науки и добровольчества. Сейчас будет третий пример такого представления»,— пояснил он.
Окончательное решение по вопросу депутаты планируют принять на очередном заседании гордумы 19 мая.