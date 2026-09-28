В Екатеринбурге начат набор в мобилизационный резерв

По распоряжению Минобороны РФ начинается набор граждан для службы в мобилизационном людском резерве. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, для записи туда нужно обратиться в военный комиссариат по месту жительства. При этом резервисты по закону не привлекаются к участию в специальной военной операции (СВО) и к выполнению задач за пределами страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Как рассказали в мэрии, мобилизационный людской резерв является добровольной формой участия граждан, пребывающих в запасе, в укреплении безопасности России — в частности, в защите критически важных объектов инфраструктуры на территории родного региона и повышении обороноспособности страны. Для этого резервисты должны пройти сборы длительностью не больше шести месяцев. В этот период они смогут получать денежные выплаты от 2,5 тыс. до 6,7 тыс. руб. и получить дополнительно за участие в сборах 21-56 тыс. руб. При этом работодатели обязуются сохранять рабочие места и средний заработок.

В резерв могут вступить прапорщики, сержанты и солдаты до 52 лет, младшие офицеры до 57 лет и старшие офицеры до 62 лет, а также граждане со здоровьем категорий А, Б или В. На службе предполагается обеспечение обмундированием, питанием, медицинской помощью и страхованием, а также бесплатный проезд к месту сборов и обратно.

Ирина Пичурина