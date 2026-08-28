Медведев заявил об отсутствии планов мобилизации в России

Никаких планов мобилизации в России нет, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, стране достаточно добровольцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт, делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои. Но делают это осознанно»,— сказал господин Медведев.

Зампред отметил, что слухи о якобы планируемой в России мобилизации запускает Киев, чтобы «получить дивиденды». По словам господина Медведева, Украине не остается ничего другого, поскольку у них призывников «запихивают в автобусы, мордой об землю».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также называл «информационными утками» слухи о новой волне мобилизации. Он объяснял, что так киевский режим пытается «идеологически раскачивать ситуацию» в стране.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Минобороны России 31 октября сообщило о прекращении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации. При этом официального указа о завершении подписано не было. Господин Песков уверял, что по итогам консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу, что специального указа не требуется. Минобороны также неоднократно заявляло об отсутствии планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий.