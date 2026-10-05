Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной военных действий
Йеменское движение «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) заявило, что воздушное пространство Саудовской Аравии объявлено зоной проведения военной операции. Ранее хуситы призвали авиакомпании избегать воздушного пространства страны.
Военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah сообщил, что зоной боевых действий становится все воздушное пространство Саудовской Аравии, за исключением двух мусульманских религиозных центров — Мекки и Медины.
Яхья Сариа также заявил о проведении трех операций. «Целью первой операции стал аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате было прервано авиасообщение. Целью второй операции стал нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в Рабихе, на объекте возник пожар, а целью третьей операции стали аэропорт Абха, авиабаза в Хамис Мушейте и военный лагерь Аль-Акифа в провинции Асир»,— добавил он. Власти Саудовской Аравии об атаках не сообщали.
5 октября международно признанное правительство Йемена объявило о проведении операции по освобождению побережья Красного моря, которое с начала сентября находится под контролем мятежников. Позднее хуситы заявили о захвате района Аль-Мавасит в городе Таиз на юго-западе Йемена, а также резиденции главы Руководящего президентского совета страны.
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Для авиакомпаний это предупреждение о том, что хуситы рассматривают полеты над Саудовской Аравией в контексте военных действий, а не только как гражданские маршруты. В июле движение уже заявляло об ударе по аэропорту Абха в ответ на атаки по аэропорту Саны и предостерегало перевозчиков от полетов над саудовской территорией.
По версии хуситов, нынешнюю эскалацию спровоцировала попытка близкого к Эр-Рияду правительства Йемена атаковать самолет с высокопоставленными представителями движения 13 июля. Саудовская Аравия оказывает правительственным силам логистическую поддержку и ведет воздушную разведку, а США и ряд европейских стран помогают ей военными средствами, поэтому авиационная инфраструктура и воздушные маршруты оказываются связаны с противостоянием вокруг йеменской операции.