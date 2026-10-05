Правительственные силы начали операцию «Рассвет Йемена» у Красного моря

Войска международно признанного правительства Йемена приступили 5 октября к операции , направленной на освобождение побережья Красного моря, захваченного радикальным движением «Ансар Аллах» (хуситы). Своей целью центральные власти, временно базирующиеся в южном городе Аден, назвали не только стабилизацию ситуации на фронте и возвращение недавно потерянных территорий, но и взятие под контроль столицы — города Сана. Усилия международно признанного правительства были поддержаны его главным союзником — Саудовской Аравией, которая утром 5 октября нанесла массированные удары по районам концентрации хуситов.

О начале операции против союзника Ирана — движения «Ансар Аллах» — объявил 5 октября председатель Президентского руководящего совета Йемена (органа центральных властей) Рашад аль-Алими. «Началась операция “Рассвет Йемена” по восстановлению государственных институтов, освобождению столицы Саны и подавлению мятежа хуситских террористических формирований,— заявил господин аль-Алими в соцсети X.— С Божьей помощью, силами нашего народа и мужеством наших вооруженных сил и всех военных формирований, а также при поддержке наших братьев и друзей Йемен двинется к рассвету свободы, мира и стабильности».

Наращивать удары по хуситам силы коалиции во главе с Саудовской Аравией начали 4 октября, после того как группировка «Ансар Аллах» провела серию ударов с применением ракет и беспилотников против объектов саудовской компании Aramco в Эр-Рияде и на Хурайсе. Хуситы назвали эти удары ответными. «Это было сделано в ответ на несправедливую саудовскую агрессию, включающую авиаудары и ракетные обстрелы столицы Саны и провинций Аль-Джауф, Таиз, Амран, Хадджа и Саада»,— пояснил в своем заявлении 4 октября представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Со своей стороны Саудовская Аравия атаковала цели в городах Сана и Саада, двух главных форпостах хуситов. Утром 5 октября возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция, в которую также формально входят ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Судан и Египет, снова провела серию ударов по позициям движения «Ансар Аллах» в ряде районов Йемена. В ее пресс-службе сообщили, что в утренних рейдах участвовали почти 100 истребителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситам покажут "Рассвет Йемена"»