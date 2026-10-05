Хуситам покажут «Рассвет Йемена»

Войска международно признанного правительства Йемена приступили 5 октября к операции «Рассвет Йемена», направленной на освобождение побережья Красного моря, захваченного радикальным движением «Ансар Аллах» (хуситы). Своей целью центральные власти, временно базирующиеся в южном городе Аден, назвали не только стабилизацию ситуации на фронте и возвращение недавно потерянных территорий, но и взятие под контроль столицы — города Сана. Усилия международно признанного правительства были поддержаны его главным союзником — Саудовской Аравией, которая утром 5 октября нанесла массированные удары по районам концентрации хуситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Osamah Abdulrahman / AP Фото: Osamah Abdulrahman / AP

О начале операции против союзника Ирана — движения «Ансар Аллах» — объявил 5 октября председатель Президентского руководящего совета Йемена (органа центральных властей) Рашад аль-Алими. «Началась операция “Рассвет Йемена” по восстановлению государственных институтов, освобождению столицы Саны и подавлению мятежа хуситских террористических формирований,— заявил господин аль-Алими в соцсети X.— С Божьей помощью, силами нашего народа и мужеством наших вооруженных сил и всех военных формирований, а также при поддержке наших братьев и друзей Йемен двинется к рассвету свободы, мира и стабильности».

Наращивать удары по хуситам силы коалиции во главе с Саудовской Аравией начали 4 октября, после того как группировка «Ансар Аллах» провела серию ударов с применением ракет и беспилотников против объектов саудовской компании Aramco в Эр-Рияде и на Хурайсе. Хуситы назвали эти удары ответными. «Это было сделано в ответ на несправедливую саудовскую агрессию, включающую авиаудары и ракетные обстрелы столицы Саны и провинций Аль-Джауф, Таиз, Амран, Хадджа и Саада»,— пояснил в своем заявлении 4 октября представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Со своей стороны Саудовская Аравия атаковала цели в городах Сана и Саада, двух главных форпостах хуситов.

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Утром 5 октября возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция, в которую также формально входят ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Судан и Египет, снова провела серию массированных ударов по позициям движения «Ансар Аллах» в ряде районов Йемена. В ее пресс-службе сообщили, что в утренних рейдах участвовали почти 100 истребителей.

В свою очередь, бригадный генерал йеменской армии Маджид аль-Нузайли 5 октября заявил: «Наши вооруженные силы провели 1122 точечные операции по поражению артиллерийских позиций и установок залпового огня, оборонительных укреплений, путей подхода и наступления, линий и средств снабжения, боевых подкреплений и мобилизационных формирований, органов управления хуситов, а также их центров командования и контроля».

Правительственные силы Йемена утверждают, что в первый день операции «Рассвет Йемена» они при поддержке лояльных племенных формирований восстановили контроль над некоторыми территориями вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, которые были захвачены хуситами в сентябре, в том числе над округом Зубаб —районом, который служил для «Ансар Аллах» идеальным плацдармом для размещения огневых точек для атак на проходящие через пролив торговые суда и военные корабли. Как уточняет телеканал «Аль-Арабия», в районе Зубаба шли ожесточенные бои, однако в результате наступления армии центрального правительства Йемена удалось почти полностью перерезать линии снабжения боевиков «Ансар Аллах» и оттеснить их от стратегически важных позиций.

Несмотря на потери на побережье, в глубине Йемена хуситы за сутки добились крупного тактического успеха.

В ходе ожесточенных боев их отряды смогли прорвать оборону правительственных войск и захватить район Аль-Сафия, перекрыв главную автомагистраль, связывающую третий по величине город страны Таиз с Аденом, где базируется центральное правительство. Таким образом хуситы полностью отрезали Таиз от снабжения с юга.

Центральные власти Йемена ожидают, что международное сообщество окажет поддержку их операции, от которой зависит безопасность судов в Красном море. «Йеменцы имеют право на восстановление своего государства и безопасности, и в интересах всего мира, чтобы Йемен был стабильным, обеспечивая безопасность своих соседей и безопасность международного судоходства,— написала в соцсети X министр планирования и международного сотрудничества Йемена Афрах аз-Зуба, добавив, что в этом и заключается цель нынешних наступательных действий.— Мы призываем наших братьев, друзей, все международное сообщество поддержать йеменский народ, его власти и национальные институты в противостоянии террористической группировке хуситов». Она добавила, что угроза «Ансар Аллах» давно вышла за пределы Йемена и стала проблемой международного уровня.

Нил Кербелов