Хуситы заявили о захвате резиденции главы Йемена

Участники движения «Ансар-Аллах» (хуситы) заявили о захвате района Аль-Мавасит в городе Таиз на юго-западе Йемена, а также резиденции Рашада Аль-Алими, главы Руководящего президентского совета страны. Об этом сообщает Yemen Press Agency со ссылкой на источник.

5 октября Рашад Аль-Алими объявил о начале операции по освобождению побережья Красного моря, захваченного хуситами. Войска международно признанного правительства Йемена намерены также вернуть под контроль столицу — город Сана. Саудовская Аравия утром 5 октября нанесла массированные удары по районам, где размещены силы хуситов.

Участники движения «Ансар Аллах» в ответ призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии. Они заявили, что небо небезопасно и станет «театром военных действий».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Хуситам покажут «"Рассвет Йемена"».