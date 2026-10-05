Хуситы заявили о захвате резиденции главы Йемена
Участники движения «Ансар-Аллах» (хуситы) заявили о захвате района Аль-Мавасит в городе Таиз на юго-западе Йемена, а также резиденции Рашада Аль-Алими, главы Руководящего президентского совета страны. Об этом сообщает Yemen Press Agency со ссылкой на источник.
5 октября Рашад Аль-Алими объявил о начале операции по освобождению побережья Красного моря, захваченного хуситами. Войска международно признанного правительства Йемена намерены также вернуть под контроль столицу — город Сана. Саудовская Аравия утром 5 октября нанесла массированные удары по районам, где размещены силы хуситов.
Участники движения «Ансар Аллах» в ответ призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии. Они заявили, что небо небезопасно и станет «театром военных действий».
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Хуситам покажут «"Рассвет Йемена"».
Заявленный захват района Аль-Мавасит важен прежде всего как эпизод борьбы за провинцию Таиз. В сентябре 2026 года ее описывали как территорию, разделяющую север Йемена под контролем хуситов и юг, где действуют международно признанные власти; переход прибрежной провинции к хуситам, согласно этой оценке, позволил бы усилить морскую блокаду Баб-эль-Мандебского пролива и создать плацдарм для наступления на Аден.
Для правительственной операции Таиз является одним из направлений, где стороны стремятся изменить положение на западе страны. На 3 октября 2026 года правительственные войска уже направляли туда подкрепления, а заявленной целью наступления было оттеснить «Ансар Аллах» из западных регионов, включая районы у выхода к Баб-эль-Мандебскому проливу.