Хуситы призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии

Подконтрольный хуситам из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Координационный центр гуманитарных операций призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии. Оно станет «театром военных действий», предупредили хуситы.

«В результате саудовской агрессии против нашей страны с использованием авиации, а также из стремления обеспечить безопасность гражданской авиации и сохранить жизни людей, Координационный центр гуманитарных операций выпускает предупреждение для всех авиакомпаний, работающих в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку оно небезопасно»,— говорится в заявлении хуситов, которое приводит Alquds.

Накануне хуситы заявили, что Саудовская Аравия нанесла 106 ударов по некоторым районам Йемена, в том числе по столице Сане. Незадолго до этого военный представитель хуситов Яхья Сари заявил об атаке ракетами и дронами компании Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс на востоке королевства, который богат нефтью.

Тем временем правительство Йемена объявило о начале полномасштабной войны с целью вернуть управление страной полностью под свой контроль. Поддерживает войска страны Саудовская Аравия — с 2015 года она напрямую участвует в конфликте с хуситами и возглавляет международную коалицию по борьбе с «Ансар Аллах» с участием ОАЭ, Бахрейна, Кувейта.

Лусине Баласян