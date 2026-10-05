Власти Йемена заявили о восстановлении контроля над городом Моха
Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена объявили о восстановлении контроля над портовым городом Моха на Красном море. Он был захвачен бойцами группировки «Ансар Аллах» (хуситами) 10 сентября.
«Силы "Щит нации", формирование "Бригады гигантов", Сопротивление Тихама при поддержке народного ополчения взяли под контроль Моху западнее города Таиз после ожесточенных сражений с террористическим ополчением хуситов, поддерживаемых Ираном»,— следует из заявления медиацентра йеменских войск X.
Город Моха расположен примерно в 75 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря. Это самый короткий морской путь для доставки товаров из Азии в Европу, а также транспортировки нефти.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситам покажут «"Рассвет Йемена"».
Моха важна не только как прибрежный город: контроль над ее глубоководным портом ранее давал хуситам сухопутный и морской плацдарм для продвижения к Баб-эль-Мандебскому проливу и высадки на его острова. Возвращение города правительственным силам означает утрату хуситами этого конкретного опорного пункта на побережье Красного моря.
Через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около 12% мировой торговли, примерно 9% морских перевозок нефти и до 30% контейнерных перевозок. При нарушении движения на этом маршруте перевозчикам, вероятно, пришлось бы направлять суда в обход Африки, что увеличило бы финансовые и логистические издержки; сама смена контроля над Мохой не означает, что такое нарушение уже произошло.