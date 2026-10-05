Власти Йемена заявили о восстановлении контроля над городом Моха

Составлено ИИ-Ассистентъ

Моха важна не только как прибрежный город: контроль над ее глубоководным портом ранее давал хуситам сухопутный и морской плацдарм для продвижения к Баб-эль-Мандебскому проливу и высадки на его острова. Возвращение города правительственным силам означает утрату хуситами этого конкретного опорного пункта на побережье Красного моря.

Через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около 12% мировой торговли, примерно 9% морских перевозок нефти и до 30% контейнерных перевозок. При нарушении движения на этом маршруте перевозчикам, вероятно, пришлось бы направлять суда в обход Африки, что увеличило бы финансовые и логистические издержки; сама смена контроля над Мохой не означает, что такое нарушение уже произошло.