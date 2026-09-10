Хуситы захватили один из ключевых портов Йемена Моху

Бойцы группировки «Ансар Аллах» (хуситы) захватили портовый город Моху на западном побережье Йемена и начали атаковать острова Ханиш в Красном море. Об этом сообщают Reuters и AFP со ссылкой на источники в Йемене. Это приблизило хуситов к установлению контроля над Баб-эль-Мандебским проливом.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом. Служит южными воротами в Суэцкий канал. Это самый короткий морской путь для доставки товаров из Азии в Европу. В середине июля число проходящих по маршруту судов увеличилось до рекордных 46 в день из-за блокады Ормузского пролива.

Хуситы контролируют значительную часть северо-запада Йемена, включая столицу Сану и крупный портовый город Ходейда на Красном море. На прошлой неделе боевики начали масштабное наступление на правительственные войска Йемена и теперь теснят их к югу — к городу Дхубаб на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. По информации источника AFP, под контроль хуситов также перешел остров Зукар в южной части Красного моря.

В 2022 году хуситы заключили перемирие с Саудовской Аравией при посредничестве Омана и ООН. Оно было сорвано спустя полтора года — в октябре 2023-го хуситы поддержали нападение палестинского движения «Хамас» на Израиль. Целью новых атак хуситов стали территории Израиля, Саудовской Аравии и торговые суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В июле хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Исламское НАТО” угрожает хуситам».