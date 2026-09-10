Хуситы захватили один из ключевых портов Йемена Моху
Бойцы группировки «Ансар Аллах» (хуситы) захватили портовый город Моху на западном побережье Йемена и начали атаковать острова Ханиш в Красном море. Об этом сообщают Reuters и AFP со ссылкой на источники в Йемене. Это приблизило хуситов к установлению контроля над Баб-эль-Мандебским проливом.
Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом. Служит южными воротами в Суэцкий канал. Это самый короткий морской путь для доставки товаров из Азии в Европу. В середине июля число проходящих по маршруту судов увеличилось до рекордных 46 в день из-за блокады Ормузского пролива.
Хуситы контролируют значительную часть северо-запада Йемена, включая столицу Сану и крупный портовый город Ходейда на Красном море. На прошлой неделе боевики начали масштабное наступление на правительственные войска Йемена и теперь теснят их к югу — к городу Дхубаб на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. По информации источника AFP, под контроль хуситов также перешел остров Зукар в южной части Красного моря.
В 2022 году хуситы заключили перемирие с Саудовской Аравией при посредничестве Омана и ООН. Оно было сорвано спустя полтора года — в октябре 2023-го хуситы поддержали нападение палестинского движения «Хамас» на Израиль. Целью новых атак хуситов стали территории Израиля, Саудовской Аравии и торговые суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В июле хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.
Подробнее — в материале «Ъ» «“Исламское НАТО” угрожает хуситам».
Для угрозы проходу судов важен не только сам порт, но и контроль над прибрежной зоной и господствующими высотами. Такая позиция позволяет наращивать блокаду Баб-эль-Мандебского пролива и получить плацдарм для наступления на Аден; именно установление контроля над побережьем Красного моря рассматривается как цель, позволяющая окончательно блокировать этот пролив.
При нарушении трафика перевозчикам, скорее всего, придется направлять суда в обход всей Африки, как до открытия Суэцкого канала в 1869 году. Даже без активных действий сама неопределенность вокруг объявленной блокады рискует повлиять на мировую экономику за счет дальнейшего роста цен на нефть и инфляции. В апреле 2024 года сообщалось, что из-за атак хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе судоходство в Суэцком канале сократилось на 66%.