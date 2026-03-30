Ворота скорби для черного золота

28 марта, спустя месяц после начала американо-израильской операции против Ирана, йеменские хуситы впервые официально поддержали Тегеран. Поддержка выразилась в запуске ракеты в сторону юга Израиля. Эксперты опасаются, что вступление хуситов в конфликт может снова нарушить безопасность судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе, северный берег которого принадлежит Йемену. Почему этот пролив так важен для мирового энергетического рынка и когда хуситы уже угрожали перевозкам в нем, читайте в подборке “Ъ”.

Фото: ABIR SULTAN / EPA / TACC Судно около израильского порта Эйлат в Красном море

История вопроса Баб-эль-Мандебский пролив (в переводе с арабского «баб аль-мандаб» — «ворота горечи / скорби», предположительно, из-за сложности навигации в проливе для средневековых мореходов) соединяет Красное и Аравийское моря между Аравийским полуостровом (Йемен) и Африкой (Джибути и Эритрея). Наименьшая ширина пролива составляет 26 км, наименьшая глубина — 182 м. Он стратегически важен, поскольку служит южными воротами в Суэцкий канал. Баб-эль-Мандебский пролив — кратчайший морской путь для доставки товаров из Азии в Европу. Через него проходит 12% мировой торговли и до 30% всех контейнерных перевозок. Маршрут обеспечивает перевалку около 9% нефти, перевозимой по морю. Пролив имеет большое значение для торговли между Азией, Европой и Африкой, поскольку большая часть грузопотока из и в него направляется через Суэцкий канал. Часть товаров, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив, может идти и вне Суэца — по суше через Египет, Судан и Саудовскую Аравию. Однако такой маршрут повлечет дополнительные финансовые и логистические издержки из-за перегрузки товаров на авто- и ж/д транспорт. В случае нарушения трафика через пролив операторам морскими грузоперевозок, скорее всего, придется перенаправлять суда в обход всей Африки. Так уже было до постройки Суэцкого канала, который открыли для судоходства в 1869 году.

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters Баб-эль-Мандебский пролив

Иран vs Саудовская Аравия В начале 2000-х годов в Йемене местные представители шиитской ветви ислама — хуситы — вступили в вооруженную борьбу с более многочисленными представителями суннитов, находившимися у власти в стране. Первоначально война была гражданской. Однако постепенно хуситам начал помогать Иран, где шиитская ветвь ислама доминирует. Во многом благодаря этой помощи в конце 2014 — начале 2015 года крупнейшая военно-политическая группировка йеменских шиитов «Ансар Аллах» («Сторонники Бога») установила контроль над столицей страны, Саной. Падение суннитского правительства вызвало мгновенную реакцию со стороны преимущественно суннитских соседей Йемена — Саудовской Аравии и ОАЭ. В марте 2015 года силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись на территорию Йемена, после чего военные действия распространились на сопредельные территории. Хуситы стали наносить удары по Саудовской Аравии, в том числе по нефтяным объектам, а затем и по саудовским танкерам в Баб-эль-Мандебском проливе, через который ежедневно проходило около 4,5 млн баррелей нефти. В 2018 году Саудовская Аравия была вынуждена на месяц приостановить транспортировку нефти по Красному морю. С тех пор хуситы периодически атакуют судна в проливе с помощью ракет и БПЛА и разгоняют цены на нефть на мировых рынках.

Фото: Khaled Abdullah / Reuters На митинге в поддержку хуситов в Сане, столице Йемене

Израиль vs Хамас 7 октября 2023 года палестинская военно-политическая группировка «Хамас» внезапно провела несколько крупных атак против Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против «Хамаса». Хуситы поддержали «Хамас» и возобновили обстрелы судов в Баб-эль-Мандебском проливе. Считается, что за поставками хуситам оружия или материалов, необходимых для производства оружия, стоит Тегеран, который через «Ансар Аллах» давит на Саудовскую Аравию и Израиль.

Морской бой В декабре 2023 года один из крупнейших операторов морских грузоперевозок — датская компания A. P. Moller-Maersk — заявила о приостановке рейсов через Красное море и перенаправила свои суда в обход Африканского континента с юга. Накануне в сторону одного из контейнеровозов, Maersk Gibraltar, следовавшего из оманского порта Салала в Джидду (Саудовская Аравия) и проходившего у берегов Йемена, была выпущена с берега боевая ракета. «После такого потенциально опасного инцидента с участием Maersk Gibraltar вчера и еще одной атаки сегодня на один из контейнеровозов мы отдали распоряжение, чтобы все суда Maersk, находящиеся в этом регионе и готовящиеся пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановили движение до новых указаний»,— сообщалось в заявлении компании. В апреле 2024 года стало известно, что из-за атак хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе судоходство в Суэцком канале сократилось на 66%. В сентябре 2024 года хуситы атаковали в Красном море танкер Blue Lagoon I. Танкер под флагом Панамы был атакован противокорабельными ракетами и беспилотниками, о жертвах не сообщалось.

Евгений Хвостик