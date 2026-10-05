Воронежские власти заявили о готовности региона к зиме

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к новому отопительному периоду обсудили 5 октября на совещании в правительстве Воронежской области. По информации замминистра ЖКХ региона Григория Воронцова, уровень подготовки составляет около 99%. К зиме готовы 99,1% котельных, 97% многоквартирных домов, все объекты образования, а также все лечебные учреждения и объекты соцзащиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным министерства, во всех районах и городских округах Воронежской области созданы 532 аварийно-восстановительных бригады численностью 2,9 тыс. человек. Они обеспечены 1,1 тыс. единиц техники.

Почти 7 тыс. многоквартирных домов, по сведениям Госжилинспекции, прошли обязательные процедуры гидравлических испытаний и получили необходимые акты готовности общедомовых систем теплоснабжения. Руководитель регионального ведомства Дмитрий Соломаха уточнил, что в инспекцию поступили обращения от органов местного самоуправления о том, что несколько УК не представили документы, подтверждающие готовность. В рамках полномочий ГЖИ по согласованию с прокуратурой будут проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении трех управляющих компаний.

«Что касается в целом готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду, мы видим, что эта цифра составляет порядка 99% — выше, чем в прошлом году. Поэтому можно сказать, что Воронежская область готова к зиме», — резюмировал первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», отопительный сезон для социальных объектов уже начался в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. В многоквартирные дома тепло там начнет поступать в середине октября.

Денис Данилов