Отопительный сезон начался в Тамбове

Сегодня в Тамбове начали подавать тепло во все детские сады города. При этом школы в ближайшее время отапливать не планируется, поскольку на следующей неделе начинаются осенние каникулы. Об этом сообщил мэр Максим Косенков по итогам совещания с руководителями предприятий ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Включать отопление в учреждениях здравоохранения будут по заявкам. С учетом грядущего потепления дату начала подачи ресурса в жилые дома планируют определить в середине следующей недели.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в Мучкапском округе Тамбовской области отопительный сезон начался еще 15 сентября, в Пичаевском — 24 сентября. Накануне он стартовал в Орле. Также с 1 октября отопление начали включать в соцучреждениях Липецка и Курской области.

Алина Морозова