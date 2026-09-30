Отопительный сезон начнется в Орловской области с 1 октября

С учетом прогноза погоды главам муниципалитетов Орловской области рекомендовано принять решение о поэтапном начале отопительного сезона с 1 октября. Вначале тепло начнет поступать в социальные учреждения, а далее — в многоквартирные жилые дома. Об этом 30 сентября сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Действующее законодательство предполагает, что период отопления объявляется после установления температуры наружного воздуха в течение пяти дней ниже 8 градусов. При этом учитывается результат мониторинга соблюдения температурных режимов внутри помещений социальных объектов»,— напомнил глава региона.

После принятия соответствующих распоряжений управляющими, теплоснабжающими и обслуживающими организациями запуск тепла должен быть выполнен в течение пяти рабочих дней.

UPD. В администрации Орла рассказали, что исполняющая обязанности мэра города Мария Родштейн подписала постановление о старте отопительного сезона в облцентре 1 октября.

«В межотопительный период теплоснабжающие организации провели необходимую подготовку к отопительному сезону. Впереди ожидается похолодание, поэтому уже с четверга начинаем поэтапную подачу тепла,— заявил заместитель мэра Орла — начальник управленияЖКХ Алексей Степанов.

Предыдущий отопительный период завершился в Орле 4 мая.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в отдельных муниципалитетах Тамбовской области отопление начали включать с 15 сентября. А на этой неделе также стало известно, что в регионе зафиксирована нехватка резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) и наблюдаются проблемы с их оперативным подключением в случае ЧС.

Денис Данилов