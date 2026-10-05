Тепло в жилые дома в Курской области начнут подавать с 15 октября

До 15 октября к отоплению должны быть подключены все социальные объекты Курской области. С этой же даты тепло должно начать поступать в жилые дома. Вопрос обсуждался на еженедельном совещании в региональном правительстве 5 октября

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Василий Волобуев проинформировал, что тепло уже поступает в 120 социальных учреждений. В их числе: 23 школы, 22 детских сада, 26 учреждений здравоохранения и 42 учреждения культуры. Работа по подключению идет в штатном режиме. Отопительный сезон для учреждений стартовал 1 октября.

Отопительный период по установленным правилам должен начинаться после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов. При этом решение о старте нового отопительного сезона принимают непосредственно главы муниципалитетов. Решение о запуске тепла в социальных учреждениях принимают их руководители, которые направляют заявки в министерство

Как сообщал «Ъ-Черноземье», предыдущий отопительный период в Курской области также стартовал 1 октября. Он завершился в начале мая. Дата несколько раз переносилась в связи с погодными условиями.

Денис Данилов