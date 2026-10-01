В Курской области начался отопительный сезон

Сегодня в Курской области стартовал отопительный сезон. Сначала ресурс начнут подавать в социальные учреждения по заявкам. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, в работе уже находятся три детских сада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава региона напомнил, что на запуск системы отопления отводится в среднем до двух недель. «Да, на улице пока относительно тепло и по нормативам для старта отопительного сезона еще рано. Но мы не будем ждать, когда ударят холода: лучше все отладить заранее, когда есть запас времени и условий. Разумеется, в приоритете социальные объекты — там, где люди находятся постоянно, особенно дети»,— отметил господин Хинштейн.

По его словам, решение об отоплении многоквартирных домов пока не принято. Он напомнил, что для этого среднесуточная температура должна не превышать +8°C в течение пяти дней подряд, но пообещал «оценивать ситуацию реально».

Сегодня отопительный сезон начался в Орле и в социальных учреждениях Липецка, где ресурс также подают по заявкам. В двух муниципалитетах Тамбовской области отопление включили еще в середине сентября.

Алина Морозова