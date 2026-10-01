В Липецке начали включать отопление в школах и детских садах

Сегодня в Липецке начался отопительный сезон в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и социального обслуживания. Ресурс в них будут подавать по заявкам руководителей. Соответствующее постановление подписал мэр Михаил Щербаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Господин Щербаков напомнил в своем канале в Max, что отопление многоквартирных домов начнется, когда среднесуточная температура воздуха будет на уровне +8°C в течение пяти дней подряд. Пока это не произошло. «Будем наблюдать, после чего — принимать решение»,— добавил градоначальник.

В муниципалитетах Тамбовской области начали включать отопление еще в середине сентября. 15 сентября такое решение приняли власти Мучкапского округа, 24 сентября — Пичаевского. Сегодня отопительный сезон стартовал в Орле. Накануне губернатор Андрей Клычков рекомендовал главам муниципалитетов поэтапно начать подавать ресурс с 1 октября. Сначала в социальные учреждения, а затем — в многоквартирные дома.

Алина Морозова