В Екатеринбурге с 12 по 23 октября пройдет театральный фестиваль «Роктябрь»

С 12 по 23 октября в Екатеринбурге состоится музыкально-театральный проект «Роктябрь», приуроченный к Году Уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение двух недель зрителям покажут четыре мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-мюзикл «Время не ждет» по мотивам песен группы «Чайф»

Фото: София Паникова Рок-мюзикл «Время не ждет» по мотивам песен группы «Чайф»

Фото: София Паникова

В программе фестиваля заявлен спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чайф», который покажут 12 октября на сцене Дворца народного творчества.

В Доме кино 17 октября состоится видео-показ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням группы «Наутилус Помпилиус».

В культурном центре «Урал» 19 октября Новоуральский театр представит мюзикл «Скованные одной цепью».

В баре «Авангард» 21 октября журнал «Урал» представит проект публикаций стихов уральских рок-поэтов.

В Музее андеграунда 22 октября пройдет квартирник первого состава «Наутилуса» без Вячеслава Бутусова.

В Театре драмы 23 октября можно будет увидеть спектакль «Я наконец-то всем доволен» о музыканте Александре Сычеве.

В честь 40-летия Свердловского рок-клуба в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. Рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовал до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в Екатеринбурге проходят тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии. Были открыты памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову и памятная доска «Агате Кристи».

«Год Уральского рока — это уникальный год не только потому, что нам 40 лет, а потому, что проводятся уникальные мероприятия. Открытие года прошло с муниципальным оркестром, вместе с которым пели наши рок-звезды. Этого не может позволить себе ни Москва, ни Питер, и тут мы лидеры безусловные»,— подчеркнул председатель Союза композиторов Свердловской области, лидер рок-группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин.

София Паникова