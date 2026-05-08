Своя в доску

В Екатеринбурге на здании радиофака Уральского федерального университета (УрФУ) установили памятную табличку в честь рок-группы «Агата Кристи». На церемонию ее открытия приехал лидер группы Вадим Самойлов, который рассказал журналистам и о других памятных рок-местах города. Экскурсию по следам «Агаты Кристи» посетила Анна Капустина.



Памятная табличка в честь «Агаты Кристи» появилась на корпусе радиофака УрФУ на ул. Мира, 32. Ее автором стал режиссер и дизайнер Олег Ракович. Рядом с табличкой появились две скамейки с силуэтами гитар.

На памятной табличке надпись: «В этих стенах в 1985 году начал творческий путь ВИА "РТФ-УПИ", вскоре ставший легендарной группой "Агата Кристи"». Название «Агата Кристи» официально группа получила в 1988 году.

Торжественное мероприятие приурочили ко Дню радио, который отмечают все студенты и выпускники радиофака, который ранее входил в состав Уральского политехнического института (УПИ). Оно стало одним из событий Года уральского рока, который проходит в Екатеринбурге в честь 40-летия свердловского рок-клуба.

Слева направо: министр культуры Свердловской области Илья Марков, президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и автор макета памятной доски Олег Ракович перед началом церемонии открытия

На открытии лидер группы Вадим Самойлов признался, что волнуется и поблагодарил всех, кто помог группе появиться. «Огромное спасибо нашей уральской земле, потому что и в Асбесте, и в Екатеринбурге педагоги всегда содействовали тому, чтобы уральские таланты развивались»,— подчеркнул он.

Ректор УрФУ Илья Обабков рассказал, что размещение таблички обсуждали в течение года. «Появление такой группы — это показатель того, что университет умеет создавать такие условия, в которых не просто развиваются знания, а появляется творческий талант», — сказал он.

Министр культуры Свердловской области Илья Марков отметил, что молодые группы, глядя на эту табличку, могут почувствовать, что когда-то такую же сделают и в честь их коллектива. «Среди сегодняшних студентов есть таланты, которые продолжают традиции Свердловского рок-клуба»,— добавил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

По словам господина Самойлова, табличка на здании института — не только честь, но и ответственность. «Еще цели в жизни есть, есть задумки, как со своей музыкой, так и с молодежью. Я очень много посвящаю времени и сил, общаясь с молодыми музыкантами», — пояснил он. Памятный знак для музыканта — «стимул не подвести».

Музыканты «Агаты Кристи» рассказали, как именно радиофак повлиял на создание проекта. Репетиционная база группы находилась в 237 и 239 аудиториях в корпусе ИРИТ-РТФ. Участник группы Петр Май рассказал, что побывал в них впервые за 35 лет. «В последний раз я здесь был летом 1989-го года. Посмотрел — ничего сильно не изменилось», — сказал он.

Александр Кузнецов добавил, что для него «Агата Кристи» началась не с корпусов радиофака, а с картошки — вместе с Вадимом Самойловым они поехали в колхоз на ее уборку, и там поняли, что оба интересуются музыкой.

Вадим Самойлов (в центре) во время экскурсии

Вадим Самойлов во время экскурсии по городу показал несколько локаций, который связывают «Агату Кристи» с Екатеринбургом. В нескольких кварталах от вуза, на улице Генеральской, — дом, где он родился. «Мама поехала в город навестить родственников, и я решил раньше времени родиться, поэтому родился в Свердловске. На балконе в квартире 44 прошли три первых месяца в коляске, потом она вернулась в Асбест, и там меня зарегистрировали»,— рассказал господин Самойлов.

По его словам, начинать экскурсию по местам «Агаты Кристи» следовало бы в Асбесте, потому что именно там с первого школьного коллектива он стал заниматься музыкой. Однако именно в УПИ были заинтересованные люди, которым важно было придумать новое звучание. В частности, Владимир Кузьмин на заводе «Вектор» создал поливокс — аналоговый синтезатор, который использовала «Агата Кристи» в своих песнях. «В институте поощряли "инженерноемкую самодеятельность"», — пояснил господин Самойлов.

Коллектив играл и в команде КВН УПИ. По словам Вадима Самойлова, их пригласил лично ректор УПИ Станислав Набойченко. Группа не согласилась переделывать текст шлягеров, как это обычно делали в КВН, потому что «команда УПИ может позволить себе авторские музыку и тексты», и долгое время после этого на выступлениях команды исполняли авторские композиции.

Музыкант Вадим Самойлов (слева) во время экскурсии в павильонах Свердловской киностудии

Чуть дальше по проспекту Ленина — Свердловская киностудия, где Вадим Самойлов работал звукорежиссером в 1988 году, а в тон-ателье записывали свои альбомы свердловские группы, в том числе — «Урфин Джюс». В павильоне студии были сняты клип «Канкан», где танцевала младшая сестра подруги бывшей жены Вадима Самойлова, и фильм «Позорная звезда», в котором звучат песни одноименного альбома. Рядом было знаменитое кафе «У дяди Вани», где музыканты проводили много времени вместе.

Если пройти по проспекту еще дальше, окажешься у ступеней заброшенного ДК Свердлова, где находился Свердловский рок-клуб. Именно здесь в 1988 году, на третьем фестивале клуба, прошло первое выступление «Агаты Кристи», после которого группа ощутила себя успешной.

Вадим Самойлов рассказал, что переключать аппаратуру между выступлениями групп было сложно и долго, а настроить все днем участники не успели, поэтому заниматься этим пришлось прямо за занавесом, когда выступления уже ждала толпа. «Я помню, когда открылся занавес, мы играли первую композицию, и меня потрясла интенсивная реакция людей. Зритель нас очень принял с первой песни, и зал взорвался. Это один из дней, когда ты начинаешь понимать, что ты вышел на какой-то рубеж в том деле, которым занимаешься, и уверился в себе», — сказал он.

Вадим Самойлов (слева) у здания ДК имени Свердлова, где располагался Свердловский рок-клуб

Лидер «Агаты Кристи» отметил внешний вид людей — обычные советские люди, приходя в рок-клуб выглядели «раскрашенными, в клипсах с ирокезами». «Фрики абсолютные! Обычные люди превратились в фриков», — усмехнулся Вадим Самойлов.

После успешного выступления группы, которую еще почти не знали, в гримерку к музыкантам зашли участники «Машины времени» и «Наутилус Помпилиус», и поздравили с успехом «ошалевших» от него музыкантов. Вадим Самойлов рассказал, что популярность не была для них мечтой — участники просто понимали, что когда-то их музыка станет любимой. «Была ситуация, когда не то, что нет выбора, а выбор единственный. В моем случае это выбор жить с музыкой»,— сказал он.

Сейчас музыкант живет в Москве, но очень часто возвращается в родной город. «Когда я здесь бываю, я обязательно проезжаю по маршруту моего детства, моей юности»,— рассказал Вадим Самойлов.

День, посвященный не только «Агате Кристи», но и радиофаку, закончился общим праздничным фестивалем. Вадим Самойлов выступил на одной сцене со студенческими коллективами и поздравил студентом с их общим праздником — Днем радио.

Анна Капустина