Свердловский театр музкомедии поставил мюзикл «Время не ждет» по песням «Чайфа»

На сцене Свердловского театра музыкальной комедии 8, 9, 10 и 20 апреля представят рок-мюзикл «Время не ждет» по мотивам песен группы «Чайф». Дополнительные показы запланированы на 13 и 14 мая.

Автор пьесы — Карина Шебелян. Воплотил идею режиссер-постановщик, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Резенков. «Спектакль важен для нас тем, что создается в год 40-летия Свердловского рок-клуба в Екатеринбурге. У меня большой спектр чувств от того, что все-таки удалось собрать большой, сложный спектакль, где нужно было освоить огромный массив звука»,— поделился господин Резенков. Режиссер работал над идеей вместе с лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным.

Хиты «Чайфа» исполнят группы Blues Doctors, «Изумруд» и симфонический оркестр. Слова из куплетов в мюзикле органично вплетены в диалоги героев на сцене и помогают воссоздать атмосферу 90-х. Всего в спектакле звучит 25 песен «Чайфа». Среди них: «Никто не услышит» («Ой-йо»), «Зажги огонь в моих глазах», «Рок-н-ролл», «Поплачь о нем», «Оранжевое настроение», «Псы с городских окраин», «17 лет», «Время не ждет».

В начале сюжета прораб Павел Терентьев (актер Александр Копылов) живет «как сложилось»: нервная работа, упущенная любовь и разрушенные отношения с единственным сыном. В силу обстоятельств Павел вместе с сыном (Антон Шапенков) оказывается на старой даче из своей молодости, где буквально распахивает дверь в прошлое и сталкивается с ошибками своей юности. Перед ним оживают отчаянные, веселые, жестокие и бесшабашные девяностые с бандитскими разборками (Евгений Толстов) и старыми друзьями (Алексей Литвиненко). В тот момент главный герой получает второй шанс, чтобы все исправить.

«В 90-е я был уже осознанным пацаном, учился в институте. И очень волнительно, что мы затронули эту тему. Мы ни в коей мере не романтизируем эти 90-е, а показываем, как люди жили тогда и как они живут сейчас. Это огромная разница. У одного из персонажей есть такой вопрос: "Как же вы выжили?" Приспособились»,— пояснил заслуженный артист РФ, лауреат премии «Браво» Александр Копылов.

София Паникова