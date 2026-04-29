Премьера спектакля о группе «Каталог» в свердловском драмтеатре состоится 30 апреля

В Свердловском академическом театре драмы поставили спектакль «Я наконец-то всем доволен», посвященный истории рок-группы «Каталог», входившей в свердловский рок-клуб, и ее лидера Александра Сычева. Премьера состоится 30 апреля на большой сцене драмтеатра.

Фото: София Паникова

Александр Сычев был лидером, автором музыки и текстов рок-группы «Каталог». Ее название официально закрепилось в 1986 году при вступлении в Свердловский рок-клуб. Музыкант погиб 21 ноября 1990 года. Перед трагедией он уничтожил свой творческий архив, который позже был частично восстановлен. Друзья и коллеги рокера в 2016 году записали трибьют песен группы «Каталог». Группа «Чайф» добавила песню «Не спи, Серега» в альбом «Симпатия» (2000).

Режиссер спектакля — Алексей Бадаев. В главной роли — актер, музыкант и радиоведущий Николай Ротов.

«Это погружение в ту сложную эпоху: как это все начиналось, как пробивались группы, чего они хотели. К сожалению, до успеха добрались не все. Кто-то ушел из жизни, кто-то просто разочаровался или занялся другими делами»,— рассказал Алексей Бадаев.

Название спектакля отсылает к одноименной песне группы «Каталог». В основу сюжета положена история жизни ее солиста Александра Сычева. Автор идеи Олег Гененфельд уточнил, что работа над сценарием шла пять лет. Драматург Константин Попов представил документальную историю про музыканта, собранную из разных архивов и рассказов о нем. «Когда писал пьесу, я хотел донести одну единственную мысль. У творческого человека обнажены все чувства, ему трудно жить в одном ряду с другими. Помогайте людям, которые рядом с вами, у которых есть талант. Потому что жизнь у них, как правило, яркая, но короткая»,— заключил он.

