«Он едет по жизни своей и нашей дальше, в вечность»

В Екатеринбурге открыли первый в России памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Монумент расположен рядом с домом, где жил он жил, и рядом со школой, где он учился. В церемонии приняли участие кинорежиссер Никита Михалков, помощник президента Владимир Мединский, члены семьи и друзья Алексея Балабанова, среди которых было немало представителей свердловского рок-клуба. Они сравнили открытие памятника с возвращением режиссера домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый в России памятник Алексею Балабанову поставили на площади у Дворца Молодежи в его родном Екатеринбурге, где он родился и началась его кинокарьера.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург). В 1980-х начал работать ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1985 году состоялся его режиссерский дебют — был снят фильм «Раньше было другое время». Позже он переехал в Санкт-Петербург. Среди его известных фильмов: «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Эскиз памятника выбрали на конкурсе только со второго раза — на первом этапе комиссию не устроил ни один из вариантов. В итоге выбор был сделан в пользу проекта омского скульптора Мейрама Баймуханова.

Скульптура изображает режиссера сидящим в его привычной позе в вагоне грузового трамвая — в похожем герой «Брата» Данила Багров спасался от бандитов. Рядом с ним — пишущая машинка. Памятник длиной 9,6 м отливали в мастерской в Екатеринбурге.

Открытие памятника приурочили к Году уральского рока, поскольку песни многих свердловских рок-групп звучали в фильмах Алексея Балабанова. Поэтому и внутри трамвая висят афиши рок-коллективов — например, «Агаты Кристи», «Чайфа» и «Насти», постеры к фильмам режиссера и реквизит оттуда.

Участниками церемонии открытия стали кинорежиссер Никита Михалков, помощник президента, глава Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский, члены семьи Алексея Балабанова, продюсер всех его фильмов Сергей Сельянов, музыканты свердловского рок-клуба и снимавшиеся в его фильмах актеры. Пустующим осталось только одно место — режиссерское кресло по центру.

Под аранжировки песен свердловских рок-групп на возвышение у памятника поднимались гости, многие из которых назвали памятник возвращением режиссера на свою родину.

«Алексей Балабанов здесь родился, здесь учился, здесь впитал в себя дух свободы Урала, энергию Урала, музыку и звук свердловского рок-клуба. Он поймал нерв своего времени, он передал не просто эпоху, в которой он жил, он передал, мне кажется, суть русского человека»,— сказал Владимир Мединский.

С собой он взял новый школьный учебник по обществознанию, где в разделе «Культура» напечатан портрет режиссера.

Никита Михалков вспомнил, как снимался у Алексея Балабанова.

«Есть мастера, есть профессионалы, которые знают, как строить кадр и как работать с актерами. Это большие художники, фильмы их живут долго, и работа с ними радость. А есть самородки. Вот как он работает — хрен его знает»,— сказал он.

По словам господина Михалкова, поскольку Алексей Балабанов высказывался искренне, «на языке, данном ему Богом», его фильмы не продиктованы модой, а находятся «абсолютно вне времени». «Замечательно, что стоит такой памятник. Он едет по жизни своей и нашей дальше, в вечность»,— закончил он.

Бывшая жена режиссера Ирина Балабанова подчеркнула удачный выбор места для памятника. Поблизости находится роддом, где родился Алексей Балабанов, дом на улице Московской, где он жил, его школа и институт курортологии и физиотерапии, в котором работала мама режиссера.

«Словом, все тропки здесь исхожены. С возвращением, Алеш»,— сказала она.

Ее поддержал старший сын режиссера Федор Балабанов: «Для любого фильма самая главная проверка — проверка временем. Папины фильмы смотрят, и для нас это самое главное. Надеюсь, мы вместе порадуемся тому, что папа вернулся домой».

Речи выступающих перемежались видеофрагментами, которые показывали за спиной Алексея Балабанова, обрамленные трамваем. На экране — архивные кадры, рассказы о жизни и съемочном процессе режиссера, отрывками из документального фильма «Реквием» Любови Аркус.

Продюсер Сергей Сельянов начал с того, что волнуется, хотя считает себя спокойным человеком. «Когда твоему другу ставят памятник — это странное чувство»,— пояснил он.

«Я уже вижу, как слева пристраиваются его сограждане, приезжие фотографируются. Это он, он был очень демократичен. Привести с улицы приезжего человека, напоить чаем, показать свои фильмы — это он запросто»,— добавил господин Сельянов.

Мейрам Баймуханов пояснил, что долго думал и над позой режиссера — в проекте он был более сутулым, а затем «помолодел» — и над всеми деталями скульптуры, вплоть до небольшого шрама. «Впервые оказавшись в Екатеринбурге, я почувствовал дух Балабанова. Я ходил, примерял эскиз к улицам, и понял, что я попал в точку»,— признался он.

В конце мероприятия рядом с памятником выстроился детский хор. «Я узнал, что у меня есть огромная семья»,— начал солист читать стихотворение из фильма «Брат-2». Затем мальчики исполнили песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус».

Завершили концерт Настя Полева, Егор Белкин и Сергей Бобунец, спев песни из кинофильмов Алексея Балабанова.

Анна Капустина