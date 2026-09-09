В Екатеринбург 19 октября привезут мюзикл Пантыкина «Скованные одной цепью»

В культурном центре «Урал» в Екатеринбурге 19 октября впервые покажут джукбокс-мюзикл «Скованные одной цепью», который поставил театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джукбокс-мюзикл «Скованные одной цепью»

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Джукбокс-мюзикл «Скованные одной цепью»

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Автор либретто, композитор, аранжировщик — основатель рок-группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин, режиссер — Дмитрий Отяковский. Билеты стоят от 1,8 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Мюзикл повествует про времена образования Свердловского рок-клуба. В основе сюжета личные дневники Александра Пантыкина. Мюзикл рассказывает про музыканта Алекса, который создал свой ансамбль и мечтает стать рок-звездой. Для спектакля были адаптированы хиты групп «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Настя», «Чайф», «Урфин Джюс».

Премьера состоялась в ноябре прошлого года в Новоуральске. По словам господина Пантыкина, мюзикл высоко оценил основатель группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов.

Мюзикл будет частью театрального марафона «РОКтябрь». В ходе марафона зрители увидят серию спектаклей театров из Екатеринбурга, Новоуральска и Иркутска. Среди них: рок-мюзикл «Время не ждет» по песням группы «Чайф», видеоверсию мюзикла «Я. Хочу. Быть с тобой!», приуроченный к 65-летию Вячеслава Бутусова, и спектакль «Я наконец-то всем доволен…», посвященный группе «Каталог» и ее лидеру Александру Сычеву.

В честь 40-летия Свердловского рок-клуба в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. Рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовал до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в Екатеринбурге проходят тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии.

Павел Миняев