Главные новости за неделю с 28 сентября по 4 октября. Ростов-на-Дону и область

ВРП Ростовской области за январь—июль 2026 года снизился на 1,3% в сопоставимых ценах, до 1,614 трлн рублей. Наиболее заметное снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых — на 6,2%, а в обрабатывающих производствах, формирующих основной объем выпуска, отмечен рост на 0,9%. Инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств за первое полугодие сократились на 26,9%, до 187,1 млрд рублей. По итогам года власти ожидают снижение ВРП на 0,6%, до 3,371 трлн рублей.

Оборот розничной торговли в Ростовской области за январь—август 2026 года вырос на 5,9% в сопоставимой оценке и достиг 1,45 млрд рублей. На продукты, напитки и табачные изделия пришлось 730,4 млрд рублей, или 50,4% общего оборота, на непродовольственные товары — 719,9 млрд рублей. Около 53% продаж обеспечили крупные и средние организации, еще 41% — малый бизнес. Оборот общественного питания увеличился на 2,9%, до 69,7 млрд рублей.

Сальдированный финансовый результат организаций Ростовской области за январь—июль 2026 года составил 79,1 млрд рублей, увеличившись на 22,1% год к году. Основной вклад внесли обрабатывающие производства, где прибыль выросла на 82,8%, до 55,1 млрд рублей, а в энергетике показатель увеличился в 2,6 раза, до 20,3 млрд рублей. При этом отрицательный результат зафиксирован в транспорте и хранении — минус 7 млрд рублей, сельском хозяйстве — минус 6,4 млрд рублей и добыче — минус 5,4 млрд рублей. Убыток получили 36% организаций, а общий объем убытков составил 61,7 млрд рублей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес в Заксобрание проект поправок, упрощающих процедуру эвакуации автомобилей на штрафстоянки. Предлагается отказаться от обязательного составления отдельного протокола о задержании машины: необходимые сведения можно будет указывать в протоколе об административном правонарушении, определении о возбуждении дела или постановлении. В связи с этим региональные нормы предлагается скорректировать, чтобы порядок передачи автомобиля и информирования владельца соответствовал новым правилам. Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета.

С 1 октября 2026 года в Ростовской области проиндексированы тарифы на коммунальные услуги, в среднем плата вырастет на 9,8%. Тарифы на воду, водоотведение и обращение с ТКО увеличатся на 9,8%, на отопление и природный газ — на 9,9%, на электроэнергию — на 11,2%. Для муниципалитетов установлены предельные индексы, в Ростове-на-Дону для отдельных категорий потребителей рост совокупного платежа ограничен 11%. Индексация связана с ростом стоимости энергоресурсов, инфляцией и затрат на модернизацию коммунальной инфраструктуры.