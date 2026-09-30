Губернатор Ростовской области предложил упростить процедуру эвакуации автомобилей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес в Законодательное собрание региона проект поправок в областной закон о перемещении и хранении задержанных транспортных средств. Документ предполагает упрощение процедуры эвакуации автомобилей. Соответствующая информация содержится в пояснительной записке регионального Минтранса, с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

Как следует из документа, ранее сотрудники полиции были обязаны составлять отдельный протокол о задержании транспортного средства и присутствовать на месте до начала его перемещения на штрафстоянку. Согласно новым правилам, составление такого протокола стало необязательным. Запись о задержании теперь может быть внесена непосредственно в протокол об административном правонарушении, определение о возбуждении дела или в постановление по делу. В этих документах должна содержаться полная информация о задержании: дата, время, место, основание, данные должностного лица и сведения о транспортном средстве.

Региональный законопроект синхронизирует с этими нормами процедуру передачи автомобиля. В текущей редакции областного закона № 876-ЗС лицо, ответственное за перемещение, обязано делать отметку об опечатывании автомобиля в акте приема-передачи, заверяя ее подписью, фамилией и датой протокола о задержании. Кроме того, водителю сообщается о месте хранения машины при вручении протокола о задержании.

Поскольку отдельный протокол теперь может не составляться, законопроект предлагает уточнить порядок фиксации этих действий в акте приема-передачи и изменить способ информирования водителя о месте нахождения автомобиля, чтобы процедура оставалась легитимной при отсутствии самостоятельного протокола о задержании.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из областного бюджета. Дата рассмотрения документа в первом чтении Законодательным Собранием Ростовской области пока не назначена.

Наталья Белоштейн