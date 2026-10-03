Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 5,9%

В январе-августе 2026 года оборот розничной торговли в Ростовской области превысил показатели соответствующего периода предыдущего года в сопоставимой оценке на 5,9%. Через розничную торговую сеть продано товаров на сумму 1,45 млрд руб. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

За восемь месяцев 2026 года продуктов, напитков и табачных изделий продано на 730,4 млрд руб. (50,4% от оборота розничной торговли), непродовольственных товаров 719,9 млрд руб. (соответственно, 49,6%).

Почти 53% оборота сформировали крупные и средние организации, еще 41% — субъекты малого предпринимательства, еще 0,4% — самозанятые.

Оборот общественного питания за январь-август 2026 года составил 69,7 млрд руб., что выше уровня января-августа 2025 года на 2,9%.

Мария Иванова