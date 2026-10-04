ВРП Ростовской области за семь месяцев снизился на 1,3% до 1,61 трлн рублей

Валовой региональный продукт Ростовской области за семь месяцев 2026 года сократился на 1,3% в сопоставимых ценах, до 1,614 трлн руб. Об этом говорится в предварительных итогах социально-экономического развития региона, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

В текущих ценах объем ВРП за январь—июль составил 1,613760 трлн руб. Индекс физического объема к аналогичному периоду прошлого года сложился на уровне 98,7%. По итогам 2026 года показатель оценивается в 3,371391 трлн руб. Индекс ожидается на уровне 99,4%, что соответствует снижению на 0,6% год к году. Таким образом, разница между текущей и годовой оценкой динамики составляет 0,7 процентного пункта.

Сводный объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий за семь месяцев достиг 1,118080 трлн руб. В сопоставимых ценах показатель составил 100,1% к аналогичному периоду прошлого года. Годовая оценка предусматривает уже 2,001766 трлн руб. и индекс 96,4%, то есть снижение на 3,6%.

В добыче полезных ископаемых объем выпуска за январь—июль составил 22,8 млрд руб. Индекс физического объема достиг 93,8%, что соответствует снижению на 6,2%. На весь год прогнозируется 42,0509 млрд руб. и индекс 94,5%, или сокращение на 5,5%.

Обрабатывающие производства за семь месяцев обеспечили выпуск на 903,7943 млрд руб. В сопоставимых ценах показатель составил 100,9%, то есть отрасль прибавила 0,9%. По итогам года ожидается 1,6079643 трлн руб. при индексе 96%, что соответствует снижению на 4%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха за семь месяцев произведено продукции и оказано услуг на 156,9321 млрд руб. Индекс составил 96,4%, или минус 3,6% к прошлому году. Годовая оценка предполагает 289,2467 млрд руб. и индекс 97,4%, что соответствует снижению на 2,6%.

Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов и ликвидация загрязнений за январь—июль сформировали объем 34,5532 млрд руб. Индекс составил 103,4%, или рост на 3,4%. На весь год ожидается 62,5042 млрд руб. и индекс 103%, что означает увеличение на 3%.

Инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств составили за январь—июнь 187,0892 млрд руб. Индекс в сопоставимых ценах достиг 73,1% к соответствующему периоду прошлого года. По итогам года объем инвестиций оценивается в 589,171 млрд руб., а индекс — в 98,5%, то есть ожидается снижение на 1,5%.

Объем выполненных строительных работ за семь месяцев достиг 190,42 млрд руб. В сопоставимых ценах показатель составил 104,4%, то есть увеличился на 4,4%. За год объем работ оценивается в 352,7428 млрд руб. При этом годовой индекс ожидается на уровне 95%, что соответствует сокращению на 5%.

Ввод жилья за семь месяцев составил 1,346 млн кв. м. Согласно данным документа, динамика показателя за этот период составляет плюс 1,3% к уровню прошлого года. На весь 2026 год ожидается ввод 2,8 млн кв. м, при этом годовая динамика оценивается в минус 4,5%.

Объем индивидуального жилищного строительства за семь месяцев составил 1,41 млн кв. м, или 90,9% к соответствующему периоду прошлого года. Годовая оценка предусматривает 753,5 тыс. кв. м, или 78,5% к уровню 2025 года.

Валерий Климов