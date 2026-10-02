Прибыль организаций Дона за семь месяцев достигла 79 млрд рублей

Сальдированный финансовый результат организаций Ростовской области в январе—июле 2026 года достиг 79,1 млрд рублей, увеличившись на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Основную часть положительного результата сформировали обрабатывающие производства. Здесь показатель составил 55,1 млрд рублей, что на 82,8% больше, чем годом ранее. В энергетике результат достиг 20,3 млрд рублей, увеличившись в 2,6 раза. В операциях с недвижимостью показатель вырос на 62,9%, до 3,1 млрд рублей.

Водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов принесли 1,1 млрд рублей сальдированного финансового результата, что на 42,9% выше прошлогоднего показателя. В строительстве он составил 2,2 млрд рублей, сократившись на 19,6% за год.

В оптовой и розничной торговле, а также ремонте автомобилей и мотоциклов совокупный результат составил 13 млрд рублей. По сравнению с январем—июлем 2025 года он уменьшился на 28,8%. В транспортировке и хранении показатель сложился отрицательным — минус 7 млрд рублей.

Отрицательный результат также зафиксирован в сельском хозяйстве — минус 6,4 млрд рублей, и в добыче полезных ископаемых — минус 5,4 млрд рублей.

Убыток организаций за семь месяцев составил 61,7 млрд рублей. Доля убыточных организаций по области достигла 36%. Наиболее высокая доля таких компаний отмечена в водоснабжении и утилизации отходов — 66,1%, добыче полезных ископаемых — 56,5% и сельском хозяйстве — 56,1%.

Расчеты Ростовстата охватывают юридические лица, за исключением субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций и ряда других категорий.

Валерий Климов