На Дону с 1 октября тарифы на коммунальные услуги в среднем вырастут на 9,8%

С 1 октября 2026 года в Ростовской области будут проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. Средний рост платы составит 9,8%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Для муниципалитетов установлены индивидуальные предельные индексы. В Ростове-на-Дону для отдельных категорий потребителей, в том числе домов с электроотоплением, совокупный платеж может вырасти максимум на 11%.

С 1 октября тарифы на воду, водоотведение и обращение с ТКО вырастут на 9,8%, на отопление — на 9,9%, на природный газ — на 9,9%, на электроэнергию — на 11,2%.

По словам руководителя региональной службы по тарифам Алексея Лукьянова, индексация связана с ростом стоимости энергоресурсов, инфляцией, увеличением затрат на материалы и услуги, а также необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Рост платежей ограничен установленными предельными индексами. Разница между экономически обоснованными тарифами и фактической платой населения компенсируется ресурсоснабжающим организациям из областного и местных бюджетов.

Наталья Белоштейн