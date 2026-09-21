Главные новости к утру 21 сентября

По предварительным результатам выборов в Госдуму «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство. После обработки 82% голосов партия получает 57,76% голосов по партийным спискам и лидирует в 208 одномандатных округах из 225.

«Справедливая Россия», по предварительным результатам, получает 4,99% голосов по федеральному списку и не преодолевает пятипроцентный барьер. При этом кандидаты партии лидируют в четырех одномандатных округах.

«Яблоко» прошло в Новгородскую облдуму с результатом в 6,2%. Это единственный регион, где партию допустили до региональных выборов.

По информации The Wall Street Journal, США планируют ввести санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС).

В Германии правящая партия Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет Фридрих Мерц, впервые не получила мест в региональном парламенте. Победу одержала ультраправая «Альтернатива для Германии».

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман выступит с докладом на заседании Совбеза ООН, узнало Reuters.