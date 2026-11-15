На выборах главы Гагаузии лидируют пророссийские кандидаты
На выборах главы Гагаузии Стояногло и Гагауз набрали 37% и 26% голосов
В Гагаузской автономии Молдавии на внеочередных выборах главы региона лидируют бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 37% голосов и кандидат от Социалистической партии Федор Гагауз, набирающий 26% после обработки половины бюллетеней. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии республики. Оба лидера гонки в своих выступлениях заявляли о важности поддержания дружественных отношений с Россией, отмечает ТАСС.
Следом за фаворитами расположились независимый кандидат Корнел Дудник, мэр села Копчак Олег Гаризан, экс-депутат парламента Молдавии от Соцпартии Иванна Коксал и мэр города Комрат Сергей Анастасов. Никто из них не набирает и 20% голосов. Если никому из кандидатов не удастся преодолеть 50-процентный барьер в первом туре, победителя определят во втором туре.
Досрочное голосование было назначено из-за того, что должность главы региона освободилась после судебного приговора экс-руководителю Евгении Гуцул, получившей семь лет лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор». Сама политик обвинения отвергает, связывая их с преследованием со стороны центральных властей из-за ее пророссийской позиции и критики прозападного курса Кишинева.