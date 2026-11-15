На выборах главы Гагаузии лидируют пророссийские кандидаты

Досрочное голосование было назначено из-за того, что должность главы региона освободилась после судебного приговора экс-руководителю Евгении Гуцул, получившей семь лет лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор». Сама политик обвинения отвергает, связывая их с преследованием со стороны центральных властей из-за ее пророссийской позиции и критики прозападного курса Кишинева.