Хинштейн: ВСУ заминировали квартал в центре Рыльска с помощью БПЛА
Украинские беспилотники сбросили мины на один из центральных кварталов города Рыльска, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Одно из сброшенных устройств взорвалось. Двум местным жителям — мужчине и женщине — оторвало стопы. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сейчас их везут в Курск, написал глава региона в «Максе».
Беспилотники продолжают сбрасывать мины на город, сообщил господин Хинштейн. Саперы пока не занимались разминированием взрывных устройств — они приступят к этому, как только позволит обстановка, написал губернатор. Опасные участки оцеплены.
Рыльск находится на западе Курской области, примерно в 30 км от границы с Украиной. Город, где живет около 15 тыс. человек, периодически оказывается под атакой БПЛА.