«Справедливая Россия» не набирает 5% для прохождения в Госдуму

Составлено ИИ-Ассистентъ

Результат ниже проходного порога лишает партию возможности участвовать в распределении мандатов по федеральному списку: при подсчете учитываются только голоса партий, набравших более 5%, а таких мандатов предусмотрено 225. Однако это ограничение не распространяется автоматически на одномандатные округа.

Государственная дума формируется по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и столько же — в округах. Поэтому кандидаты «Справедливой России», которые по итогам подсчета окажутся победителями в своих округах, смогут получить депутатские места независимо от результата федерального списка; одного лидерства на промежуточном этапе для этого недостаточно.