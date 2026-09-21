«Справедливая Россия» не набирает 5% для прохождения в Госдуму
ЦИК России опубликовал результаты выборов в Госдуму после подсчета 79,08% голосов. Согласно обновленным данным, партия «Справедливая Россия» по федеральному списку набирает 4,98%. Для прохождения в Госдуму необходимо набрать не менее 5% голосов.
Пятипроцентный барьер преодолевают четыре партии:
«Единая Россия» — 57,69%;
КПРФ — 13,96%;
ЛДПР — 8,75%;
«Новые люди» — 7,97%.
Помимо «Справедливой России» порог в 5% голосов также не преодолевают Партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии.
В одномандатных округах лидируют четыре кандидата от «Справедливой России». Столько же получают КПРФ и самовыдвиженцы. Еще в двух округах лидируют представители ЛДПР, в одном – «Родины». В двух округах обработано 0% голосов. В остальных 208 одномандатных округах из 225 побеждают кандидаты «Единой России».
Результат ниже проходного порога лишает партию возможности участвовать в распределении мандатов по федеральному списку: при подсчете учитываются только голоса партий, набравших более 5%, а таких мандатов предусмотрено 225. Однако это ограничение не распространяется автоматически на одномандатные округа.
Государственная дума формируется по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и столько же — в округах. Поэтому кандидаты «Справедливой России», которые по итогам подсчета окажутся победителями в своих округах, смогут получить депутатские места независимо от результата федерального списка; одного лидерства на промежуточном этапе для этого недостаточно.