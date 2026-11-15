МИД России проверит информацию о планах Эстонии закрыть все погранпереходы
Российская сторона проверит информацию о планах Эстонии закрыть все погранпереходы. Об этом ТАСС сообщила представитель МИДа РФ Мария Захарова.
«Проверим все это на достоверность. Но если это их реальные планы, то они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии»,— сказала госпожа Захарова.
Сегодня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил, что страна закроет все погранпункты на границе с Россией с 1 декабря. Такое решение руководство Эстонии приняло, по словам министра, из-за готовящейся со стороны российской военной разведки диверсии против эстонского предприятия оборонной промышленности. Сегодня же полиция Эстонии сообщала о попытке поджечь оборонное предприятие Threod Systems. Пять человек арестованы. В инциденте обвинили российскую сторону.