МИД России проверит информацию о планах Эстонии закрыть все погранпереходы

Сегодня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил, что страна закроет все погранпункты на границе с Россией с 1 декабря. Такое решение руководство Эстонии приняло, по словам министра, из-за готовящейся со стороны российской военной разведки диверсии против эстонского предприятия оборонной промышленности. Сегодня же полиция Эстонии сообщала о попытке поджечь оборонное предприятие Threod Systems. Пять человек арестованы. В инциденте обвинили российскую сторону.