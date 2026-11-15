За день рядом с Москвой сбили 82 беспилотника

Силы ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Всего, по его данным, с начала суток у города были сбиты 82 украинских БПЛА. О последствиях ударов мэр не сообщал.