Хуситы заявили об ударе шестью ракетами по саудовским войскам в Йемене
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударило шестью ракетами по скоплению военнослужащих Саудовской Аравии в провинции Лахдж на юге Йемена. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сария.
По словам господина Сария, все цели были поражены. При атаке погибли и получили ранения десятки военнослужащих. Кроме того, было уничтожено большое количество военной техники, заявил представитель хуситов.
Позднее Яхья Сария сообщил об атаке «Ансар Аллах» на аэропорт имени Халида и финансовый центр в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде. Удар нанесли с помощью двух баллистических ракет. Беспилотниками хуситы поразили насосные станции № 5 и 6 на нефтепроводе «Восток-Запад» в районе Эр-Рияда, заявил господин Сариа.