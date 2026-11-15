Хуситы заявили об ударе шестью ракетами по саудовским войскам в Йемене

Позднее Яхья Сария сообщил об атаке «Ансар Аллах» на аэропорт имени Халида и финансовый центр в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде. Удар нанесли с помощью двух баллистических ракет. Беспилотниками хуситы поразили насосные станции № 5 и 6 на нефтепроводе «Восток-Запад» в районе Эр-Рияда, заявил господин Сариа.