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В Новгородскую облдуму прошли семь партий

На выборах в Новгородскую областную думу после обработки 100% протоколов прошли семь партий. По партийным спискам в облдуме распределяется 12 мандатов, еще 20 — по одномандатным округам.

Пятипроцентный порог для прохождения в Новгородскую облдуму преодолели:

  • «Единая Россия» — 38,37%;
  • КПРФ — 14,54%;
  • ЛДПР — 12,01%;
  • «Новые люди» — 9,87%;
  • «Справедливая Россия» — 7,7%;
  • «Яблоко» — 6,2%;
  • Партия Пенсионеров — 5,5%.

В 2026 году выборы депутатов заксобраний и областных дум состоялись в 39 регионах. В Новгородскую облдуму проходит наибольшее количество политических партий. Регион также стал единственным, где на региональные выборы допустили «Яблоко».

Итоги Единого дня голосования-2026: явка, результаты, нарушения, атаки

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