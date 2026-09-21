В Новгородскую облдуму прошли семь партий

На выборах в Новгородскую областную думу после обработки 100% протоколов прошли семь партий. По партийным спискам в облдуме распределяется 12 мандатов, еще 20 — по одномандатным округам.

Пятипроцентный порог для прохождения в Новгородскую облдуму преодолели:

«Единая Россия» — 38,37%;

КПРФ — 14,54%;

ЛДПР — 12,01%;

«Новые люди» — 9,87%;

«Справедливая Россия» — 7,7%;

«Яблоко» — 6,2%;

Партия Пенсионеров — 5,5%.

В 2026 году выборы депутатов заксобраний и областных дум состоялись в 39 регионах. В Новгородскую облдуму проходит наибольшее количество политических партий. Регион также стал единственным, где на региональные выборы допустили «Яблоко».