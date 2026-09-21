Глава OpenAI Альтман выступит в Совбезе ООН с докладом по ИИ
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выступит с докладом на заседании Совета Безопасности ООН на следующей неделе во время Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
15 членов Совбеза ООН соберутся 23 сентября для обсуждения вопросов искусственного интеллекта и международной безопасности. Заседание созвано Францией, председательствующей в Совете в сентябре.
Как отмечает Reuters, на встрече также ожидается присутствие руководства компании Anthropic, но их участие пока официально не подтверждено.
Ожидается, что доклады спикеров будут посвящены необходимости международной координации, внедрению общих стандартов безопасности и рискам потери контроля над новейшими моделями ИИ.
Один из обсуждавшихся в ООН механизмов — создание специального органа по искусственному интеллекту, который помогал бы странам устранять угрозы и внедрять выработанные на международном уровне правила мониторинга и контроля. В этом свете обсуждение ИИ на уровне Совета Безопасности может касаться не только заявлений о рисках, но и того, кто и по каким правилам будет отслеживать безопасность передовых моделей.
Отдельный уровень — единые требования к самим разработчикам. В сентябре 2026 года глава Anthropic Дарио Амодей предложил крупнейшим ИИ-компаниям согласовать общие стандарты безопасности и привлечь независимых оценщиков для проверки соблюдения процессов. OpenAI, со слов Сэма Альтмана, может также согласовывать с другими лабораториями общие темпы развития технологии.
Такая координация ограничена американским антимонопольным законодательством: одновременная договоренность OpenAI, Google и Anthropic о замедлении разработки может выглядеть как сговор конкурентов. При этом OpenAI уже приостановила некоторые направления разработки и внутренние процессы обучения по соображениям безопасности.