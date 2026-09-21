Глава OpenAI Альтман выступит в Совбезе ООН с докладом по ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выступит с докладом на заседании Совета Безопасности ООН на следующей неделе во время Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

15 членов Совбеза ООН соберутся 23 сентября для обсуждения вопросов искусственного интеллекта и международной безопасности. Заседание созвано Францией, председательствующей в Совете в сентябре.

Как отмечает Reuters, на встрече также ожидается присутствие руководства компании Anthropic, но их участие пока официально не подтверждено.

Ожидается, что доклады спикеров будут посвящены необходимости международной координации, внедрению общих стандартов безопасности и рискам потери контроля над новейшими моделями ИИ.