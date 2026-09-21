Правящая партия Германии впервые не прошла в региональный парламент
ХДС Мерца впервые может не пройти в парламент Мекленбурга — Передней Померании
В немецком регионе Мекленбург-Передняя Померания прошли выборы в местный парламент. Победу одержала ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Правящий Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет канцлер Фридрих Мерц, впервые в своей истории не получил ни одного мандата.
Как передает Tagesschau, по итогам обработки 100% бюллетеней партия ХДС набрала 4,9%. Для прохождения в парламент Мекленбург-Передней Померании необходимо набрать минимум 5% голосов.
Фридрих Мерц назвал результат ХДС катастрофическим. Председатель отделения партии в Мекленбург-Передней Померании Даниэль Петерс призвал к срочным реформам внутри ХДС.
АдГ победила на региональных выборах с результатом 38,8% голосов при явке в 79%. «Альтернатива для Германии» заняла большинство депутатских кресел во втором региональном парламенте. В начале сентября ультраправая партия победила на выборах в Саксонии-Анхальт с результатом 43,8%. ХДС тогда набрала 17,2% голосов и получила второе место.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бунт на Востоке».
Для Христианско-демократического союза (ХДС) провал в Мекленбурге—Передней Померании означает усиление проблемы, уже проявившейся после успеха Альтернативы для Германии (АдГ) в Саксонии—Анхальт: рейтинг Фридриха Мерца снизился до 14%, а партии — до 18%. Сам Мерц назвал победу АдГ в Саксонии—Анхальт «тектоническим сдвигом в партийной системе».
Поддержку АдГ в восточной Германии подпитывает разочарование последствиями объединения: экономическим отставанием, закрытием предприятий и ощущением, что ключевые решения принимает Западная Германия. Для старших избирателей дополнительным фактором остается личный опыт жизни в ГДР и отношений с Советским Союзом.
Усиление АдГ уже вызвало в ХДС спор о политической стратегии. Часть политиков, особенно на востоке страны, предлагает пересмотреть отказ от сотрудничества с АдГ, тогда как Фридрих Мерц отвергает такой подход; поэтому поражение усиливает не только внешнее давление на ХДС, но и внутрипартийный конфликт вокруг реакции на АдГ.