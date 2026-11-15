В Ростовской области восстановили движение пассажирских поездов после атаки БПЛА
Движение пассажирских поездов по направлениям Таганрог — Ростов и Таганрог — Успенская в Ростовской области полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в Telegram-канале. До этого поезда задерживались из-за повреждения инфраструктуры железной дороги после атаки БПЛА.
С 20:37 составы курсируют в штатном режиме, сообщили в СКЖД. До этого на участках вводили временные схемы движения поездов. Неполадки устраняли специалисты аварийно-восстановительных бригад.
Сегодня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об атаке БПЛА на регион. В ее результате была повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Из-за этого линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка были обесточены. По сообщениям СКЖД, при падении обломков была повреждена контактная сеть на перегоне Неклиновка — Марцево.