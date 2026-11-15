В Ростовской области восстановили движение пассажирских поездов после атаки БПЛА

Сегодня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об атаке БПЛА на регион. В ее результате была повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Из-за этого линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка были обесточены. По сообщениям СКЖД, при падении обломков была повреждена контактная сеть на перегоне Неклиновка — Марцево.