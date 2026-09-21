WSJ: США готовятся ввести всеобъемлющие санкции против МУС

Администрация президента США готовится ввести санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Решение может быть принято во время сессии Генассамблеи ООН на этой неделе.

По информации газеты, санкции включают в себя запрет на большинство финансовых операций с МУС. Согласно документам, которые получила WSJ, исключение будет сделано для транзакций, связанных с услугами связи. Санкции запретят МУС проводить транзакции в американских долларах, из-за чего суд будет отрезан от большей части мировой финансовой системы, а его работа окажется парализованной, отмечает издание.

В июле США объявили о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны МУС. Причиной стали расследования инстанции в отношении американских военнослужащих и чиновников. В августе Соединенные Штаты ввели санкции против председателя суда Томоко Аканэ и старшего прокурора Абдулая Сейе. 10 сентября Politico со ссылкой на источники сообщило о призыве США к союзникам по НАТО выйти из МУС.