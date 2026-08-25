Город взялся за зелень

В последние годы в Екатеринбурге активно обновляют крупные общественные пространства: парки, скверы и набережные. Выбор части объектов для реконструкции определяется в ходе голосования, в котором принимают участие горожане. При возникновении споров во время реализации создаются рабочие группы с участием жителей. Подключают к работе и крупный бизнес — так в городе планируют реализовать масштабный проект Главного парка. Как благоустраивают город — в материале Review.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Благоустройство общественных зон в столице Среднего Урала выполняют по нескольким программам — так, в городе действуют две муниципальные: «Улучшение благоустройства территории Екатеринбурга» и «Формирование современной городской среды». В рамках этих программ на обновление пространств выделяются средства из городского бюджета с привлечением денег из бюджета Свердловской области. Федеральные средства привлекаются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Открытые пространства

С 2021 года по этим программам реализовали семь объектов благоустройства. Среди них — сквер на улице Опалихинская в Заречном, который ввели в 2021 году. Общественный контроль за его обновлением осуществляла рабочая группа, в которую вошли жители Заречного микрорайона. Одной из наиболее волнующих тем для них была судьба зеленых насаждений: вместо 10 травмоопасных деревьев было решено высадить новые — более 100 молодых деревьев и свыше 600 кустарников. В сквере также появились три детских и две спортивных площадки, а возможность застройки исключили. При участии рабочей группы из горожан в 2020–2022 годах также был обновлен парк XXII Партсъезда у Дворца молодежи. В рамках проекта согласовали создание площадки и малой беседки, амфитеатра, живой изгороди из кустарника. Стоимость проекта оценивалась в 277 млн руб.

К 300-летию Екатеринбурга в 2022 году обновили Исторический сквер — на эти цели из бюджета области выделили 53,1 млн руб. Он был возведен в 1973 году, и за десятилетия некоторые элементы пришли в негодность. Там полностью заменили бетонные и гранитные покрытия, общая площадь ремонта составила 5 тыс. кв. м. На месте восстановили газоны и установили новые скамейки и урны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть объектов для реконструкции определяют и сами жители во время голосования

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Часть объектов для реконструкции определяют и сами жители во время голосования

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Уже завершена реконструкция некоторых парков-победителей в голосовании по ФКГС. В 2023 году проект благоустройства линейного парка «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный (1-й этап) был включен в федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству в России. В его рамках появилась просторная и многофункциональная пешеходная зона, связывающая жилые кварталы с социальными объектами: детским садом, школой художественной гимнастики и Губернаторским лицеем.

В 2025 году власти Екатеринбурга завершили благоустройство летнего парка «Уралмаш» около бывшего РГППУ — на девять месяцев раньше планируемого срока. За полтора года на территории парка обустроили пешеходные дорожки, детские и спортивные зоны, создали площадку для амфитеатра, поставили 202 опоры освещения и системы видеонаблюдения. Кроме того, было восстановлено 30 тыс. кв. м газонов, высажено 200 деревьев и кустарников. Несмотря на то что парк стал победителем голосования, голосов не хватило для включения парка в программу для получения федеральных средств. Парк был отремонтирован за счет местного бюджета: стоимость работ по контракту составляла 164,7 млн руб.

Преображенский парк в Академическом районе становился победителем в голосовании по ФКГС дважды: первый этап благоустройства завершился в 2022 году и был реализован за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, второй — в 2025 году за счет бюджета города. Это один из крупнейших городских парков в России — почти 50 га. На территории создан многоуровневый ландшафт, велопешеходный маршрут, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха для детей и взрослых, смотровые площадки. На деньги городского бюджета также благоустроили еще одно пространство в Академическом районе, которое участвовало в конкурсе: сквер Первого учителя площадью почти 3,5 тыс. кв. м на ул. Академика Парина. В 2025 году на три последних проекта, а также на работы в Дендрологическом парке на ул. Первомайская и сквере Бориса Рыжего на Вторчермете было предусмотрено порядка 300 млн руб. Дендропарк планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Благоустройство сквера Бориса Рыжего отложили из-за сложностей в реализации первоначального проекта. Финансирование на себя должны были взять компании Prinzip и «Сима-ленд».

Голоса подсчитали

Екатеринбург с 2021 года почти ежегодно обеспечивает достижение поставленных показателей по вовлечению жителей в голосование ФКГС, отмечают в администрации города. Традиционно конкурс проходит в период с апреля по июнь. В 2021 году участие приняли 155 тыс. человек, победителями голосования стали сразу два объекта с отрывом в 173 голоса — «Солнечные аллеи» (68 926 голосов) и первый этап Преображенского парка. Второй этап парка в Академическом стал победителем голосования 2022 года со 120 тыс. голосов — при этом за все объекты в тот год было отдано свыше 239 тыс. голосов. В 2023 году победил парк «Уралмаш» (85 тыс.), но «явка» на голосовании была невысокой — в нем приняли участие 140 тыс. горожан. Однако в 2024 году количество проголосовавших выросло более чем в два раза — до 309 тыс. Победителем этого года стал парк им. 50-летия ВЛКСМ (97 тыс.).

В 2025 году число жителей, принявших участие в голосовании, стало рекордным: свыше 393 тыс. В 2026 году за все объекты проголосовали 305 тыс. человек. Рейтинг по числу голосов за последние два года возглавила набережная реки Исети: участки по ул. Гражданской до ул. Колмогорова (73 тыс.) и ул. Декабристов до ул. Белинского (85 тыс.). В этом году, по данным источников “Ъ-Урал”, в мэрии были недовольны стартом голосования: набор голосов пошел активнее лишь после того, как в работу включилась заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева, которая курировала голосование в 2025 году. Тогда город стал третьим по активности после Москвы и Санкт-Петербурга. В результате ближе к концу голосования 2026 года Екатеринбург вышел в лидеры по активности в выборах по ФКГС.

К благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ власти приступили в мае 2025 года — завершить планируют в 2027 году. На его территории планируется устройство спортивных площадок и скейтпарка, беговых дорожек и тротуаров, мест для отдыха и установка малых архитектурных форм, монтаж системы освещения основных дорожек. Кроме того, будут модернизированы построенные много лет назад и морально устаревшие игровые комплексы на детских площадках. На первый этап благоустройства выделено 75 млн руб. из городского бюджета и 52,3 млн руб. из вышестоящих бюджетов. На обновление парка также направили оставшиеся 17 млн руб. из средств, предназначавшихся для благоустройства парка Бориса Рыжего.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер после окончания голосования в прошлом году подверг критике концепцию проекта благоустройства набережной рек Исети и Ольховки и заявил, что концепцию необходимо переделать. Обновление набережной Исети на участке улиц Гражданская — Колмогорова началось 1 апреля. Главной особенностью участка станет большая смотровая площадка. Конструкцию выполнят из металла и дерева, а сама площадка будет возвышаться над пешеходной частью набережной. Всего на участке будет обустроено более 3,2 тыс. кв. м тротуаров с асфальтобетонным покрытием и около 2,7 тыс. кв. м с плиточным покрытием, а также велодорожки и беговые дорожки с резиновым покрытием. Кроме того, на участке предусмотрено масштабное озеленение: высадка 255 крупномерных деревьев 11 пород, почти 1,8 тыс. кустарников и более 8,3 тыс. многолетних растений. После завершения работ на набережной появятся 13 функциональных площадок — для отдыха, спорта, игр и проведения мероприятий, а также детские зоны, площадки для настольного тенниса и памп-трека. Будут установлены скамейки, шезлонги, скамейки-качели, велопарковки и площадки для воркаута, а также системы видеонаблюдения и оповещения с громкоговорителями. У исторической плотины на улице Колмогорова предусмотрят переход между берегами. Площадь благоустройства на этом участке составит 31 тыс. кв. м. Работы оцениваются в 250–300 млн руб. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2027 год. Начало работ на участке улиц Декабристов — Белинского запланировано на 2027 год, окончание — на 2029-й.

Кроме того, в начале прошлого года ландшафтная компания Urban Green представила концепцию развития набережной Исети в районе парка Маяковского. Здесь хотят создать первый в России зеленый мост, пешеходный тоннель под пер. Базовый, установить арт-объекты, организовать моторик-парк и «гостиницу для насекомых».

Зеленая столица

В Екатеринбурге готовится к реализации масштабный проект — создание Главного парка. Он объединит парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом. По словам главы компании Prinzip Геннадия Черных, для этого необходимо сделать пешеходными несколько улиц, которые таковыми сейчас не являются (ул. Дзержинского и участки ул. Горького и Пролетарской). Также, по его мнению, городу и области не хватает большого центрального парка, куда было бы легко добраться, а парк Маяковского не отвечает этим требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масштабный проект по созданию Главного парка затронет и Харитоновский сад

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Масштабный проект по созданию Главного парка затронет и Харитоновский сад

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Он также отметил, что Харитоновский парк находится «в плачевном состоянии»: его планируется обновить, высадить побольше зелени. Возле ККТ «Космос» хотят убрать проезжую часть, ее переоборудуют в пешеходную зону. Также на всей территории поставят детские и спортивные площадки и обновят имеющуюся инфраструктуру.

«Территория получается очень значительная. Больше 20 га — получается большой, серьезный парк. В качестве примеров, на которые хотелось бы ориентироваться: это парк Галицкого в Краснодаре, парк “Зарядье” в Москве, безусловно, “Новая Голландия” в Санкт-Петербурге, Центральный парк в Нью-Йорке — тоже неплохой пример»,— рассказал Геннадий Черных, отметив, что сделать Екатеринбург самым зеленым городом страны и зеленой столицей России реально. После реализации такого проекта Екатеринбург перестанут называть «Грязьбургом». В оптимистичном прогнозе проект можно реализовать за 3–3,5 года, а в пессимистичном — за пять лет. Как сообщил первый заместитель мэра Рустам Галямов, старт первого этапа работ запланирован на 2027 год.

«Проект разделили на несколько этапов, в идеале хочется в следующем году на первый этап уже выйти. В этой зоне много территорий, которые на сегодняшний день никак не задействованы»,— рассказал господин Галямов. Он добавил, что сейчас проводят обсуждения проекта с компанией Prinzip. Проработанный вариант перед реализацией выставят на общественные обсуждения.

Ирина Пичурина