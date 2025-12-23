Усадьбу Харитонова-Расторгуева закроют для посещения детей из-за аварийного состояния

Власти Екатеринбурга планируют весной временно перенести занятия 3,6 тыс. детей, которые посещают Дворец творчества детей и молодежи в усадьбе Харитонова-Расторгуева, в здание бывшей администрации Октябрьского района на ул. Луначарского, 217, рассказал мэр Алексей Орлов на прямой линии. По словам градоначальника, состояние объекта создает угрозу безопасности его посетителям. «Мы давно бы его привели в порядок, если бы здание находилось в нашей собственности. Прекрасный Харитоновский сад с большой и интересной историей, с красивой ротондой и водоемом, мы тоже ничего не можем сделать, потому что это федеральная земля, мы не можем направлять туда муниципальные ресурсы»,— пояснил господин Орлов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Усадьба Харитонова-Расторгуева

Мэр подчеркнул, что прокуратура Октябрьского района направила иск в суд с понуждением Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), которое владеет усадьбой, выполнить «все обязательства по содержанию объекта». «Мы не теряем надежды, что принято решение о передаче здания усадьбы в собственность субъекта или муниципалитета, и этот объект также получит свое развитие в рамках дополнительного образования детей»,— добавил Алексей Орлов.

Харитоновский парк был создан в 1826 году как английский сад усадьбы купцов Харитоновых-Расторгуевых. Площадь территории составляет 7 га. В парке есть пруд с двумя насыпными островками, беседка-ротонда и усадьба Харитоновых-Расторгуевых — один из наиболее значительных памятников архитектуры Екатеринбурга XVIII—XIX веков. С 1937 года здание использовалось как Дворец пионеров, впоследствии — как Дворец творчества детей и молодежи.

Ранее, в сентябре, глава Свердловской области Денис Паслер заявил о намерении властей забрать усадьбу с прилегающим парком из собственности АУИПИК. Он подчеркнул, что договорился с Алексеем Орловым перестать платить за аренду и содержание объекта, что обходится городскому бюджету в 44 млн руб. в год. Господин Паслер заверил, что объект может быть передан городу или области, когда собственники «увидят, что им придется потратить несколько сотен миллионов рублей на восстановление» в связи с решением суда. «Мы их обяжем судебно, когда им будет тяжело реализовывать то, что мы им обяжем, после этого они будут говорить по-иному»,— сказал на тот момент врио губернатора.

В октябре о плохом состоянии усадьбы Харитонова-Расторгуева министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину сообщил глава компании Prinzip Геннадий Черных.

Василий Алексеев