В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда переехали кружки Дворца Пионеров

Кружки из Дворца творчества (Дворец пионеров) в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых разместили как в центре Екатеринбурга, так и в отдаленных районах, сообщили в мэрии. Приемная кампания в коллективы стартует 20 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Так, вокальная студия «Сольвейг», студия развития компьютерной грамотности, клуб робототехники, конструкторов и компьютеров и еще несколько коллективов переедут в здание на улице Луначарского, 217. Клуб робототехники также откроется в школах № 23, № 123, № 133 в Академическом районе. Ансамбль танца «Детство», школа-студия современного танца «Движение» и танцевально-спортивный клуб «Урал» переедут в новую школу № 366 на ул. Щорса, 16.

Усадьбу Харитоновых-Расторгуевых власти Екатеринбурга решили закрыть для посещения детей из-за аварийного состояния — по словам мэра Алексея Орлова, состояние объекта создает угрозу безопасности его посетителям. Депутаты и родителей детей выступали за сохранение кружков на прежнем месте. Кружки должны были покинуть усадьбу до 20 июля, а Дворец творчества уже расторг договор аренды на помещение из-за отсутствия возможности провести там ремонт.

Ирина Пичурина