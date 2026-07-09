Суд не удовлетворил жалобу прокурора по делу об усадьбе Харитоновых-Расторгуевых

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска прокуратуры к Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) о понуждении к проведению реставрации усадьбы Расторгуева-Харитонова в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Решение было обжаловано прокурором в облсуде, но там оставили его без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Прокуратура просила обязать АУИПИК отреставрировать все 12 элементов усадьбы в сжатые сроки для каждого этапа — от шести до 48 месяцев. Иск был мотивирован ухудшением фактического состояния памятника архитектуры. При отказе в удовлетворении иска райсуд отметил, что в управление агентства переданы только 10 объектов: право собственности на ограды, как и охранные обязательства, не передавались АУИПИК. По этим требованиям агентство не может быть надлежащим ответчиком. Суд также отказал в удовлетворении требований о получении заданий на проведение работ, поскольку выяснилось, что к моменту рассмотрения дела ответчик уже исполнил эту обязанность.

Суд также указал на преждевременность ремонтных работ в указанные прокуратурой сроки: согласно утвержденным охранным обязательствам, сроки установлены в диапазоне с 2026 по декабрь 2029 года. Районный суд не усмотрел признаков бездействия со стороны агентства. В облсуде заслушали доводы сторон, в том числе представителя Дворца творчества. Он отметил, что организация уже расторгла договор аренды на помещение из-за отсутствия возможности провести там ремонт.

Усадьбу Харитоновых-Расторгуевых власти Екатеринбурга решили закрыть для посещения детей из-за аварийного состояния — по словам мэра Алексея Орлова, состояние объекта создает угрозу безопасности его посетителям. В 2025 году прокуратура Октябрьского района направила иск в суд с понуждением АУИПИК, которое владеет усадьбой, выполнить «все обязательства по содержанию объекта». В феврале депутаты выступили за сохранение Дворца творчества в усадьбе, а родители детей, которые посещали там кружки, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они попросили главу страны вмешаться в ситуацию с закрытием кружков — они должны покинуть усадьбу до 20 июля.

Ирина Пичурина