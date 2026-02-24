Депутаты выступили за сохранение дворца творчества детей в центре Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга должна отказаться от планов по переносу занятий 3,6 тыс. детей, которые посещают Дворец творчества детей и молодежи в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых, в здание бывшей администрации Октябрьского района на ул. Луначарского, заявил депутат гордумы Александр Колесников («Единая Россия»; ЕР) на очередном заседании. «Вы собрались детей перевозить непонятно куда, а че не на Химмаш, у нас помещений нет что ли? Это не вариант, вы из ума выжили что ли в администрации?»,— сказал он и призвал найти альтернативные площадки в центре города для проведения занятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Харитоновых-Расторгуевых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Усадьба Харитоновых-Расторгуевых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Его поддержали депутаты Константин Киселев («Яблоко») и Сергей Козлов («Новые люди»). Господин Козлов напомнил, что на прошлой неделе в Екатеринбурге начался судебный процесс по обязательству «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУПИК), которое владеет усадьбой, провести капитальный ремонт здания. «Очень надеюсь, что мы оттуда не переедем. Там 59 кружков, больше половины из них бесплатные, и едут туда из всех районов»,— добавил депутат.

Усадьба Харитоновых-Расторгуевых является одним из наиболее значительных памятников архитектуры Екатеринбурга XVIII–XIX веков. С 1937 года здание использовалось как Дворец пионеров, впоследствии — как Дворец творчества детей и молодежи. Позже здание оказалось в оперативном управлении АУИПИК, которое отвечает за сохранность объекта и его ремонт.

Ранее городские и областные власти не раз заявляли, что памятник архитектуры на ул. Карла Либкнехта находится в неудовлетворительном состоянии и ему требуется ремонт. В 2025 году глава Свердловской области Денис Паслер предложил мэрии перестать платить за аренду усадьбы. По его словам, объект может быть передан городу или области, когда собственники (АУПИК) «увидят, что им придется потратить несколько сотен миллионов рублей на восстановление». В декабре мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что усадьбу закроют для посещения детей из-за аварийного состояния здания.

Депутат Александр Колесников на заседании 24 февраля призвал власти отказаться от идеи изъятия усадьбы в муниципальную или региональную собственность у АУПИК. «В здание никто не вкладывался, а сейчас его забрать надо, думайте головой, администрация»,— сказал единоросс.

Василий Алексеев