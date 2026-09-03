Новак пообещал увеличить добычу нефти по мере завершения ремонтов НПЗ

Вице-премьер Александр Новак назвал временным явлением снижение объемов добычи нефти в России. По мере завершения ремонтов нефтеперерабатывающих заводов добыча сырья будет увеличиваться, заявил он. По словам господина Новака, у России достаточно ресурсов, чтобы отремонтировать оставшиеся 10% НПЗ.

«Все ремонты, которые производятся на основе отечественных технологий, отечественного оборудования, здесь никаких проблем нет. Наша компания, наша промышленность обеспечивает полностью необходимыми ресурсами и оборудованием»,— сказал господин Новак журналистам на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

По оценкам Александра Новака, ситуация с дизельным топливом и авиакеросином в России стабильная. «Наблюдаются отдельные отклонения, дефициты по бензинам»,— отметил он. Вице-премьер-назвал главной задачей в полном объеме наполнить рынок автомобильными бензинами. Россия ведет работу по импорту топлива, в первую очередь бензина, из других стран, добавил господин Новак.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Топливо отложенного спроса».