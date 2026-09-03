Алиханов: Россия нашла новых партнеров для оставленных иностранцами автозаводов
России удалось привлечь новых технологических партнеров для всех 13 автозаводов, оставленных иностранными производителями, сохранив контроль над активами за отечественными бенефициарами. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
Министр подчеркнул, что разработанные на новых отечественных площадках технологии и конструкторская документация останутся в российской юрисдикции.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в перезапуск площадок, оставленных иностранными концернами, уже вложено порядка 100 млрд руб. К 2035 году объемы автопроизводства в России планируется довести до 2,8 млн машин в год, говорил он на совещании правительства.