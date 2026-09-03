В России открыли 162 месторождения полезных ископаемых в 2026 году

Составлено ИИ-Ассистентъ

Постановка месторождения на государственный баланс — это результат геологоразведки, в рамках которой выявленные запасы фиксируются в государственном учете. Но такая запись не означает начала добычи: эффект даже от относительно простого объекта может проявиться лишь через пять лет, а для сложного — через 10–15 лет.

Поэтому этот показатель следует понимать как пополнение учтенной сырьевой базы, а не как объем сырья, готового к немедленному извлечению. Для углеводородов восполнение запасов относительно добычи в значительной степени обеспечивала доразведка уже действующих месторождений; сама по себе она не создает возможности начать добычу в новых регионах.

Баланс прироста и добычи также не гарантирует долгосрочной обеспеченности сырьем. В 2024 году воспроизводство запасов нефти оценивалось на 10% выше добычи, а по газу ожидался баланс прироста и потребления, однако в феврале 2026 года Минэнерго сообщало об истощении минерально-сырьевой базы; для золота в 2022 году структурную нехватку сырья при сохранении темпов добычи оценивали через 10–20 лет.