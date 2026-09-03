В России открыли 162 месторождения полезных ископаемых в 2026 году
В 2026 году в России поставили на государственный баланс 162 новых месторождения полезных ископаемых, заявил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Среди наиболее крупных открытий замминистра назвал золоторудное месторождение Телевеем на Чукотке и газоконденсатное месторождение имени Григорьева в Ямало-Ненецком автономном округе. Окончательные результаты ведомство подведет в конце года.
По словам господина Тетенькина, последние десять лет уровень производства запасов в стране стабильно превышает объемы добычи. «Сейчас геологи работают на 78 площадях от Мурманской области до Камчатки»,— добавил он (цитата по ТАСС).
Постановка месторождения на государственный баланс — это результат геологоразведки, в рамках которой выявленные запасы фиксируются в государственном учете. Но такая запись не означает начала добычи: эффект даже от относительно простого объекта может проявиться лишь через пять лет, а для сложного — через 10–15 лет.
Поэтому этот показатель следует понимать как пополнение учтенной сырьевой базы, а не как объем сырья, готового к немедленному извлечению. Для углеводородов восполнение запасов относительно добычи в значительной степени обеспечивала доразведка уже действующих месторождений; сама по себе она не создает возможности начать добычу в новых регионах.
Баланс прироста и добычи также не гарантирует долгосрочной обеспеченности сырьем. В 2024 году воспроизводство запасов нефти оценивалось на 10% выше добычи, а по газу ожидался баланс прироста и потребления, однако в феврале 2026 года Минэнерго сообщало об истощении минерально-сырьевой базы; для золота в 2022 году структурную нехватку сырья при сохранении темпов добычи оценивали через 10–20 лет.