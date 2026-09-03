НОВАТЭК сообщил о поставках керосина на российский рынок

НОВАТЭК (MOEX: NVTK) поставил керосин на российский рынок в условиях ограничения его экспорта. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Уже удалось (осуществить поставки.— "Ъ")»,— ответил он на соответствующий вопрос в кулуарах ВЭФ (цитата по ТАСС). Объем поставок и другие подробности господин Михельсон не привел.

Правительство ввело временный запрет на экспорт авиакеросина, ограничение действует до 30 ноября 2026 года. В конце августа вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не испытывает проблем с предложением дизтоплива и керосина, сложности сохраняются только с бензином.

Подробности — в материале «Ъ» «Дизель просят остаться».